GCM encontra cemitério clandestino com ao menos 15 ossadas na zona sul de São Paulo Descoberta foi feita após denúncia de morador próximo ao Parque Municipal dos Búfalos; DHPP investiga... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Descoberta foi feita após denúncia de morador próximo ao Parque Municipal dos Búfalos; DHPP investiga o caso com apoio de peritos e cães farejadores A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo encontrou, na tarde de quinta-feira (26), um cemitério clandestino com ao menos 15 ossadas humanas enterradas em uma área de mata próxima ao Parque Municipal dos Búfalos, na região do Jardim Apurá, zona sul da capital paulista.

Para mais detalhes sobre essa chocante descoberta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Nova Europa em Campinas recebe Consultório Veterinário Móvel a partir de segunda-feira

Inflação do aluguel cai, mas contratos que vencem em julho terão alta de 4,39%

Juros do cartão de crédito sobem e chegam a 449,9% em maio, indica Banco Central