GCM flagra casal traficando drogas no Jardim Cavinato

Vídeo enviado por denúncia anônima ajudou a identificar ponto de venda de entorpecentes em Limeira A Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (20), um casal acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Cavinato. A ação foi possível após uma denúncia anônima acompanhada de vídeo que mostrava os suspeitos vendendo entorpecentes a usuários.

