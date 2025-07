GCM localiza caminhão furtado após denúncia de vandalismo em Limeira Foto: Wagner MorenteNa tarde desta terça-feira (15), a Guarda Civil Municipal de Limeira (GCM), por... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 07h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 07h58 ) twitter

Foto: Wagner MorenteNa tarde desta terça-feira (15), a Guarda Civil Municipal de Limeira (GCM), por meio do Centro de Operações Integradas (COPI), recebeu uma denúncia de vandalismo no bairro Nossa Senhora das Dores. Segundo informações, dois indivíduos estariam apedrejando um caminhão (cavalo mecânico) no local. A equipe operacional, composta pelos GCMs Carlos Silva e Daniel, foi até o endereço indicado, porém não localizou os suspeitos. Durante a averiguação, os agentes consultaram a placa do veículo e constataram que havia uma queixa de furto registrada na cidade de Iracemápolis.

