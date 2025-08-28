Gestores de várias regiões do Brasil estão em Campinas debatendo a NFSe
Campinas sedia encontro nacional sobre transição para Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Gestores e técnicos...
Campinas sedia encontro nacional sobre transição para Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Gestores e técnicos das áreas de Finanças e Fazenda de todo o país participam nesta quinta-feira (28), em Campinas, da 2ª Reunião do Fórum Nacional de Secretárias e Secretários Municipais de Fazenda e Finanças. O encontro tem como tema central a transição para o modelo nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), prevista na Reforma Tributária.
Campinas sedia encontro nacional sobre transição para Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Gestores e técnicos das áreas de Finanças e Fazenda de todo o país participam nesta quinta-feira (28), em Campinas, da 2ª Reunião do Fórum Nacional de Secretárias e Secretários Municipais de Fazenda e Finanças. O encontro tem como tema central a transição para o modelo nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), prevista na Reforma Tributária.
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este importante evento e suas implicações para os municípios brasileiros!
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este importante evento e suas implicações para os municípios brasileiros!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: