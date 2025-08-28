Gestores de várias regiões do Brasil estão em Campinas debatendo a NFSe Campinas sedia encontro nacional sobre transição para Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Gestores e técnicos... Portal Veloz|Do R7 28/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h38 ) twitter

Campinas sedia encontro nacional sobre transição para Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Gestores e técnicos das áreas de Finanças e Fazenda de todo o país participam nesta quinta-feira (28), em Campinas, da 2ª Reunião do Fórum Nacional de Secretárias e Secretários Municipais de Fazenda e Finanças. O encontro tem como tema central a transição para o modelo nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), prevista na Reforma Tributária.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este importante evento e suas implicações para os municípios brasileiros!

