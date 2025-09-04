Giorgio Armani, estilista e ícone da moda, morre aos 91 anos Reprodução/Instagram/@giorgioarmani O estilista Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos. A confirmação foi...

Reprodução/Instagram/@giorgioarmani

O estilista Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos. A confirmação foi feita por meio de um comunicado oficial do Grupo Armani: “Com infinito pesar, o grupo Armani anuncia o falecimento do seu idealizador, fundador e incansável motor. O senhor Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por funcionários e colaboradores, partiu serenamente, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias”.

