GM de Campinas apreende arma, drogas e dinheiro, e prende casal Foto: Prefeitura de CampinasA Guarda Municipal de Campinas apreendeu mais de três quilos de drogas,... Portal Veloz|Do R7 22/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 22/03/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasA Guarda Municipal de Campinas apreendeu mais de três quilos de drogas, uma arma de fogo, dinheiro e munições (veja as quantidades abaixo) na noite de ontem, quinta-feira, 20 de março, em uma pensão localizada na Rua Francisco Teodoro, na Vila Industrial. Um casal foi preso. Uma equipe do patrulhamento a pé estava em ronda preventiva pela região quando notou uma dupla na porta de uma pensão. Um dos homens aparentava ter um volume suspeito na cintura. Ao perceberem a aproximação dos guardas, eles correram para dentro do imóvel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante apreensão!

Leia Mais em Portal Veloz:

Nutricionistas da Unacon promovem palestra sobre a campanha Março Azul Marinho

Rio Claro registra mais de 200 novos casos da dengue; veja boletim completo

Sorocaba oferece 201 vagas de emprego na segunda-feira (24); confira