GM terá novo Bolt que será uma reedição do antigo para reduzir custos

Portal Veloz|Do R7 25/07/2025 - 11h19 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h19)

GM Authority/Reprodução Compacto elétrico saiu de linha há quase dois anos sem deixar sucessor A General Motors está avançando na eletrificação, mas o segmento de veículos de entrada segue carente com a saída do Bolt e Bolt EUV. Porém, a GM tem focado apenas nos produtos baseados na plataforma BEV4 que permite a construção de modelos grandes como SUVs e picapes. Mas um flagra indica uma mudança radical nessa estratégia. A GM está trabalhando em uma nova versão do Bolt e não uma nova geração, usando a plataforma Ultium BEV3. Para saber mais sobre essa nova estratégia da GM e as novidades do Bolt, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz. Leia Mais em Portal Veloz: General Mário Fernandes confirma autoria de plano para matar autoridades

