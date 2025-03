GoldKo, marca de chocolates sem açúcar, inaugura loja no Galleria Shopping e traz uma nova experiência A GoldKo, marca fundada pela família Kopenhagen, chega no dia 27 ao Galleria Shopping com... Portal Veloz|Do R7 24/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A GoldKo, marca fundada pela família Kopenhagen, chega no dia 27 ao Galleria Shopping com sua primeira unidade na cidade de Campinas. Com um portfólio completo de produtos, incluindo a aguardada linha de Páscoa, a loja promete encantar consumidores que buscam opções mais saudáveis sem renunciar ao prazer do chocolate.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa nova experiência deliciosa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Caio Coppola, Augusto Cury e Walter Longo confirmam presença no CCAgro em Campinas

Prevenção e primeiros socorros na estrada: motoclubes passam por treinamento em Campinas

Moto furtada é localizada pela GCM em área verde no Parque das Laranjeiras em Sorocaba