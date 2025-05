Governador em exercício Felicio Ramuth visita polos de ciência e inovação em Campinas O projeto conta com apoio do Governo de São Paulo, da Prefeitura de Campinas O... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 20h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O projeto conta com apoio do Governo de São Paulo, da Prefeitura de Campinas. O governador em exercício Felicio Ramuth visitou nesta quarta-feira (14), em Campinas, o projeto de implantação do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS). A iniciativa se baseia na instalação de um distrito de inovação com foco nas metas da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). Durante a agenda, Felicio também esteve em outros dois polos dedicados à pesquisa científica no município, o CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais) e o Instituto Eldorado.

Para mais detalhes sobre essa importante visita e suas implicações para a inovação em Campinas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Alunos do Cuca participam de palestra sobre ergonomia em Americana

Doação de sangue: menos de 2% dos brasileiros doam regularmente — e isso pode custar vidas

Campinas recebe o 11º Encontro de Ferromodelismo neste sábado na Estação Cultura