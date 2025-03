Governador Tarcísio de Freitas assina cessão do Palácio da Justiça e lança Projeto Guri nas Escolas em Campinas O prefeito de Campinas, Dário Saadi, acompanhou a visita do governador de São Paulo, Tarcísio... Portal Veloz|Do R7 22/03/2025 - 10h05 (Atualizado em 22/03/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, acompanhou a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na manhã desta sexta-feira, 21 de março, em Campinas, na Escola Estadual Professor Carlos Lencastre, no Jardim Garcia. O governador veio apresentar o projeto Guri nas Escolas; assinar o decreto de cessão de uso do prédio do Palácio da Justiça para a Prefeitura; e entregar títulos de regularização fundiária para Campinas e outras cidades.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Nova Aparecida faz 61 anos com Dudu Nobre e dia inteiro de festa gratuita em Campinas

Palmeiras apresenta o limeirense Lucas Evangelista

Centro de atendimento aos pacientes com dengue começa a funcionar em Iracemápolis