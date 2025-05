Governo de SP abre consulta pública para o projeto do TIC Sorocaba Foto: Governo de SPO Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 08h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 08h40 ) twitter

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), publicou na quarta-feira (30), no Diário Oficial do Estado, a abertura da consulta pública do projeto do Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste. A iniciativa prevê a conexão ferroviária entre a capital paulista e o município de Sorocaba, com investimento estimado em cerca de R$ 12 bilhões. O trajeto, de aproximadamente 100 quilômetros, deverá ser percorrido em apenas 60 minutos.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este importante projeto de mobilidade.

