Governo de SP destaca transição energética para o desenvolvimento do estado no CTC Day em Piracicaba

Foto: Governo de SPO Governo de São Paulo participou, nesta terça-feira (15), em Piracicaba, do CTC Day, promovido pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). Durante o evento, que reuniu investidores, clientes e acionistas do setor sucroenergético, o governador Tarcísio de Freitas destacou a importância do ciclo da cana-de-açúcar, a primeira fonte de energia renovável no país, para a descarbonização da economia. Tarcísio também apontou o papel fundamental da energia limpa, considerada o “pré-sal caipira”, para a expansão do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as inovações apresentadas!

