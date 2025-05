Governo de SP impulsiona melhoramento genético do gado leiteiro; entenda Foto: Divulgação/Governo de SPO que antes era um sonho da família Oliveira, o assentado e... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 10h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 10h36 ) twitter

Foto: Divulgação/Governo de SP O que antes era um sonho da família Oliveira, o assentado e produtor rural Anderson Pereira de Oliveira transformou em realidade. Proprietário do Sítio São Gabriel em Presidente Bernardes, no Pontal do Paranapanema, ele investiu no melhoramento genético de seu gado leiteiro. Ao adotar a técnica de transferência de embriões, Anderson não só mudou a realidade de sua família, mas também passou a compartilhar seus processos e conhecimentos com outros produtores na região de Presidente Prudente e em todo o Brasil.

Para saber mais sobre essa iniciativa que está revolucionando a produção leiteira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

