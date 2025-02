Governo de SP lança edital do Túnel Imerso Santos-Guarujá em parceria com a União

Governo de SP lança edital do Túnel Imerso Santos-Guarujá em parceria com a União Foto: Governo de SP O Governo de São Paulo e o Governo Federal lançaram nesta... Portal Veloz|Do R7 28/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 10h26 ) twitter

Foto: Governo de SP O Governo de São Paulo e o Governo Federal lançaram nesta quinta-feira (27), em Santos, o edital de concessão do Túnel Imerso Santos-Guarujá, com investimento estimado em R$ 6 bilhões, divididos entre Estado, União e iniciativa privada. A obra, marco de infraestrutura no Brasil, representa um avanço significativo para a mobilidade urbana e logística na Baixada Santista. A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), e integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP).

