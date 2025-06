Governo de SP vai restaurar estações e preservar patrimônio ferroviário com projeto do TIC Sorocaba A região de Sorocaba receberá melhorias significativas para os moradores com o projeto do Trem Intercidades... Portal Veloz|Do R7 05/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 08h57 ) twitter

A região de Sorocaba receberá melhorias significativas para os moradores com o projeto do Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste. O projeto de concessão do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), prevê investimento de mais de R$ 200 milhões na construção e requalificação das estações do TIC Sorocaba, que ligará o município à capital paulista. A iniciativa inclui a restauração dos prédios históricos das estações de Sorocaba e São Roque.

Saiba mais sobre este importante projeto e suas implicações no desenvolvimento regional consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

