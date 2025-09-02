Governo federal avalia mudar velocidade máxima em vias brasileiras José Cruz/Agência Brasil A Senatran (Secretaria de Nacional de Trânsito), órgão vinculado ao Ministério dos...

José Cruz/Agência Brasil A Senatran (Secretaria de Nacional de Trânsito), órgão vinculado ao Ministério dos Transportes, avalia alterar a velocidade máxima das vias urbanas. A secretaria abriu uma consulta pública por meio do canal Gov.br.

