Governo institui o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência; entenda Foto: Valter Campanato/Agência BrasilO governo federal oficializou, por meio de um decreto, a criação do Conselho Nacional...

Foto: Valter Campanato/Agência BrasilO governo federal oficializou, por meio de um decreto, a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O órgão, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, será responsável pelo acompanhamento e formulação de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência no Brasil.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no site do nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz: