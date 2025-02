Governo regulamenta lei que restringe uso de celular na escola Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil As regras sobre a restrição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais... Portal Veloz|Do R7 19/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 19/02/2025 - 11h46 ) twitter

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil As regras sobre a restrição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais por estudantes nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica foram estabelecidas nesta quarta-feira (19). Entre as normas estão estratégias de orientação aos estudantes e capacitação dos profissionais de educação sobre o tema.

Para mais detalhes sobre essa importante regulamentação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

