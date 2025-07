Granada é encontrada na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo; objeto estava sem carga explosiva Apesar de o artefato estar desativado, ele foi apreendido para investigação Uma granada foi encontrada... Portal Veloz|Do R7 19/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 19/07/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Apesar de o artefato estar desativado, ele foi apreendido para investigação Uma granada foi encontrada na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (9), causando apreensão entre frequentadores da região. De acordo com testemunhas, uma pessoa ainda não identificada jogou o artefato no local e fugiu em seguida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este incidente preocupante.

Leia Mais em Portal Veloz:

Família e amigos se despedem de Nicolly Fernanda em Mococa com homenagens e pedidos por justiça

Ceará registra primeiro caso de gripe aviária H5N1 em aves domésticas; criação foi isolada

Operação do Baep em Campinas prende sete por tráfico e apreende mais de 18 kg de drogas