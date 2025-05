Grávida de 7 meses é estuprada e perde bebê em Campo Grande O corpo do bebê foi recolhido por uma funerária, e a mulher foi encaminhada para... Portal Veloz|Do R7 31/05/2025 - 18h17 (Atualizado em 31/05/2025 - 18h17 ) twitter

O corpo do bebê foi recolhido por uma funerária, e a mulher foi encaminhada para atendimento médico Uma mulher grávida de sete meses foi vítima de estupro e agressão na Comunidade Homex, localizada no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande (MS), na quarta-feira (28). Como consequência do ataque brutal, ela entrou em trabalho de parto na rua Valinhos e deu à luz no meio da via pública. Infelizmente, o bebê nasceu sem vida.

