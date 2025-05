Gripe aviária: Uruguai entra para a lista de países que suspenderam a importação de frango do Brasil O Uruguai se juntou à Argentina, China e União Europeia e suspendeu a importação de... Portal Veloz|Do R7 17/05/2025 - 12h43 (Atualizado em 17/05/2025 - 12h43 ) twitter

O Uruguai se juntou à Argentina, China e União Europeia e suspendeu a importação de frango brasileiro. O anúncio foi feito neste sábado (17). A medida foi tomada depois da confirmação do primeiro caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. A expectativa do Ministério da Agricultura é que os embargos sejam flexibilizados com o avanço das ações para conter o vírus. O caso foi identificado na cidade gaúcha de Montenegro.

