Guarani acerta as contratações de Cristiano e Andrey O Guarani Futebol Clube acertou as contratações do atacante Cristiano, de 23 anos, e do... Portal Veloz|Do R7 11/04/2025 - 08h06

O Guarani Futebol Clube acertou as contratações do atacante Cristiano, de 23 anos, e do experiente goleiro Andrey, 31. Ambos já estão integrados ao elenco bugrino para a disputa do Campeonato Brasileiro.

