Guarani anuncia mudanças no departamento de futebol; confira Foto: Reprodução/GuaraniO Guarani Futebol Clube anunciou alterações no departamento de futebol com a chegada do... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 08h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 08h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Reprodução/GuaraniO Guarani Futebol Clube anunciou alterações no departamento de futebol com a chegada do técnico Marcelo Fernandes, do executivo de futebol Farnei Coelho e do coordenador técnico Elano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Veloz:

Projeto regulamenta uso de motores de sucção em piscinas coletivas de Campinas após morte de criança

Governo de SP propõe reajuste salarial de 5% para servidores do Executivo

Operação Rastreio prende 675 foragidos da Justiça em todo o estado de São Paulo