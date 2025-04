Guarani anuncia saída do técnico Maurício Souza e comissão técnica Foto: Reprodução/Guarani FCO Guarani Futebol Clube comunicou oficialmente, nesta terça-feira (23), a saída do técnico... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 07h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 07h45 ) twitter

Foto: Reprodução/Guarani FCO Guarani Futebol Clube comunicou oficialmente, nesta terça-feira (23), a saída do técnico Maurício Souza do comando da equipe principal. Além do treinador, também deixam o clube o auxiliar técnico Ítalo Resende, o preparador físico Vitor Cruz e o preparador de goleiros Gustavo Scalese.

