Guarani completa 114 anos de história O Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro em 1978, completa 114 anos de história nessa quarta-feira,... Portal Veloz|Do R7 03/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 08h26 )

O Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro em 1978, completa 114 anos de história nessa quarta-feira, dia 02 de abril. O presidente do Conselho de Administração, Rômulo Amaro, conversou com o Ligados no Esporte para falar sobre a data e prospectar a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Confira:

