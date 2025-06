Guarani contrata Gabriel Motta e Nicollas para a Copa Paulista Reprodução/GuaraniO Guarani Futebol Clube, de Campinas (SP), fechou a contratação do meia Gabriel Motta, de... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 09h37 ) twitter

Reprodução/GuaraniO Guarani Futebol Clube, de Campinas (SP), fechou a contratação do meia Gabriel Motta, de 23 anos, e do volante Nicollas, de 20 anos, para a disputa da Copa Paulista 2025. Revelado pelo Oeste, Gabriel Motta atuou no clube paulista por três temporadas, com jogos por Série C, Série D, Copa Paulista e Paulistão Série A2. Nicollas tem passagens pelas categorias de base de clubes como Vila Nova e Goiás. Nesta temporada, disputou a Copa SP de Futebol Júnior pelo Trindade (GO) e o Campeonato Goiano Sub-20 pelo Guanabara City.

