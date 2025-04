Guarani fecha contratações de JP Galvão, Kaio Cristian e Léo Coltro O Guarani fechou a contratação de mais três reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 08h06 ) twitter

O Guarani fechou a contratação de mais três reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro Série C: o lateral-direito JP Galvão, o lateral-esquerdo Kaio Cristian e o zagueiro Léo Coltro. Os três defensores estão integrados ao elenco e já participam dos treinamentos comandados por Maurício Souza.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as novas contratações do Guarani!

