Guarani libera ingressos gratuitos para o jogo contra o Confiança
Foto: Reprodução/GuaraniO Guarani convocou sua torcida para um jogo decisivo na próxima segunda-feira (25), às 19h30, no Estádio Brinco de Ouro, contra o Confiança, pela sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Em uma ação especial de incentivo, o clube vai oferecer entrada gratuita no setor Tobogã para os torcedores que comparecerem ao estádio vestindo a camisa do Bugre.
