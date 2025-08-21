Guarani libera ingressos gratuitos para o jogo contra o Confiança Foto: Reprodução/GuaraniO Guarani convocou sua torcida para um jogo decisivo na próxima segunda-feira (25), às... Portal Veloz|Do R7 21/08/2025 - 12h01 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h01 ) twitter

Foto: Reprodução/GuaraniO Guarani convocou sua torcida para um jogo decisivo na próxima segunda-feira (25), às 19h30, no Estádio Brinco de Ouro, contra o Confiança, pela sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Em uma ação especial de incentivo, o clube vai oferecer entrada gratuita no setor Tobogã para os torcedores que comparecerem ao estádio vestindo a camisa do Bugre.

