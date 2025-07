Guarani participa de reuniões na CBF para tratar de arbitragem e planejamento Foto: Guarani Futebol Clube O Guarani Futebol Clube esteve representado na sede da Confederação Brasileira de... Portal Veloz|Do R7 22/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h18 ) twitter

Foto: Guarani Futebol Clube O Guarani Futebol Clube esteve representado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, em uma série de reuniões realizadas ao longo dos últimos dois dias. Participaram dos encontros o presidente Rômulo Amaro, o executivo de futebol Farnei Coelho e o coordenador técnico Elano Blumer. Na terça-feira (15), o grupo se reuniu com a comissão de arbitragem, comandada por Rodrigo Cintra, para tratar dos critérios adotados pela entidade na condução e na escala de árbitros. “Foi uma reunião bem produtiva, que deixou mais claro e mais transparente os critérios que a CBF está utilizando”, avaliou Farnei.

Para mais detalhes sobre as reuniões e o planejamento do Guarani, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

