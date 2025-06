Guarani renova com meia de 14 anos que já treina no profissional Foto: Reprodução/GuaraniCapitão do elenco Sub-15, o meia Lucas, de 14 anos, renovou o seu contrato... Portal Veloz|Do R7 30/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/GuaraniCapitão do elenco Sub-15, o meia Lucas, de 14 anos, renovou o seu contrato de formação com o Guarani Futebol Clube. Foi o primeiro passo para o planejamento de carreira traçado para o jovem atleta, que na última quarta-feira (25) já integrou os treinamentos da equipe profissional que está disputando a Copa Paulista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre o jovem talento do Guarani!

Leia Mais em Portal Veloz:

XV joga com o Guarani nesta segunda (30) pela Copa Paulista Sicredi em Campinas

Bayern vence Flamengo por 4 a 2 e marca encontro com o PSG

Bortoleto quebra longo jejum brasileiro na F1 e pontua na Áustria