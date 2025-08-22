Guarani renova contrato com meia japonês Ryuta Takahashi até 2027
Foto: Reprodução/GuaraniO Guarani Futebol Clube anunciou a renovação contratual do meia-atacante Ryuta Takahashi. O jogador japonês, de apenas 20 anos, seguirá no Brinco de Ouro da Princesa até novembro de 2027. Contratado há cinco meses, Ryuta já soma nove partidas com a camisa do Bugre e contribuiu com duas assistências. O desempenho do jovem atleta durante a disputa da Copa Paulista chamou a atenção da comissão técnica, o que garantiu sua permanência no elenco principal, agora focado na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.
Para mais detalhes sobre essa renovação e o futuro do jogador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
