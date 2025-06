Guarda Civil de Piracicaba registra aumento de 26% no número de atendimentos de ocorrências em 2025 Foto: Prefeitura de PiracicabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Piracicaba registrou um aumento de 26%... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Piracicaba registrou um aumento de 26% no número de ocorrências atendidas no comparativo entre 2024 e 2025. Foram 3.326 atendimentos de janeiro até maio deste ano, contra 2.642 no mesmo período do ano passado. Esse crescimento no número de atendimentos deve-se à ampliação da presença da GCM nas ruas, com mais rondas, mais ações estratégicas e mais integração com a população, como resultado direto do planejamento da atual gestão.

Para mais detalhes sobre o aumento significativo nos atendimentos da GCM e as ações de segurança em Piracicaba, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Acidente com caminhão carregado de cana-de-açúcar interdita via por quatro horas em Iracemápolis

Dia dos Namorados: Procon Campinas orienta sobre compras seguras e direitos do consumidor

Obra na Avenida da Amizade ampliará curva e facilitará o tráfego em Sumaré