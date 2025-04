Guarda Civil de Rio Claro recebe dispositivos para abordagens não letais; investimento é de R$ 70 mil Foto: Prefeitura de Rio ClaroA prefeitura de Rio Claro está reforçando a estrutura da Guarda... Portal Veloz|Do R7 22/04/2025 - 12h27 (Atualizado em 22/04/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de Rio ClaroA prefeitura de Rio Claro está reforçando a estrutura da Guarda Civil Municipal (GCM). A corporação agora conta com dez novos kits Sparks, que imobilizam com descargas elétricas. Os dispositivos, de menor potencial ofensivo, representam investimento de aproximadamente R$ 70 mil do governo municipal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança pública em Rio Claro!

Leia Mais em Portal Veloz:

Santos assume recuperação de Neymar e atacante deve renovar contrato até a Copa de 2026

Cata-Móveis segue em Sumaré com programação entre 22 e 25 de abril

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5,57%