Guarda Municipal de Americana prende homem por furto em UBS no bairro Mathiensen
Portal Veloz|Do R7
22/04/2025 - 08h46

Um homem foi detido na tarde desta segunda-feira (21) após ser flagrado tentando furtar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Mathiensen, em Americana. A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu em flagrante o suspeito no interior do prédio.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

