Guarda Municipal de Americana recebe visita de deputado após reforço no armamento

Foto: Prefeitura de AmericanaA Guarda Municipal de Americana (GAMA) recebeu, na manhã desta sexta-feira (21), a visita do deputado estadual Tenente Coimbra. Por meio de emenda parlamentar de autoria dele, a corporação recentemente reforçou o armamento utilizado no patrulhamento do município com a aquisição de sete carabinas. O deputado foi recepcionado pelo prefeito Chico Sardelli, junto do vice-prefeito Odir Demarchi, do comandante da GAMA, Marco Aurélio da Silva, e do coordenador de Planejamento, Wendeo Santos.

