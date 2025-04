Guarda Municipal tem moto roubada e rastreada até Limeira GCM de Piracicaba e Limeira colaboram na recuperação de motocicleta roubada; criminosos ainda não foram... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 19h31 (Atualizado em 05/04/2025 - 19h31 ) twitter

GCM de Piracicaba e Limeira colaboram na recuperação de motocicleta roubada; criminosos ainda não foram presos Um guarda municipal foi vítima de um roubo na noite de ontem no Jardim Santa Terezinha, em Piracicaba. Segundo informações apuradas pelo Portal Veloz no local, o GCM, que estava de folga e desarmado, foi rendido por dois criminosos em uma moto. Ele entregou a motocicleta e os criminosos fugiram. Dentro do baú da moto, uma Yamaha Tracer 900, estava um iPhone, que permitiu à vítima rastrear a motocicleta.

