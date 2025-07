GWM Brasil e SENAI Iracemápolis promovem capacitação gratuita para formação de talentos na indústria automotiva A GWM Brasil, em parceria com o SENAI Iracemápolis, anuncia a abertura das inscrições para... Portal Veloz|Do R7 10/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h18 ) twitter

A GWM Brasil, em parceria com o SENAI Iracemápolis, anuncia a abertura das inscrições para o curso gratuito de Operador de Lean Manufacturing, com foco na função de montador de veículos. A iniciativa faz parte da reta final do processo de contratações da fábrica da montadora em Iracemápolis (SP) e reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento da comunidade local e a formação de profissionais qualificados para o setor automotivo.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa oportunidade imperdível!

