Há 40 anos, VW tomava a decisão de tirar o Fusca de linha

O Fusca celebrou em 20 de junho, última semana, seu dia mundial. Nessa data em 1934 foi assinado o contrato de produção entre o criador do modelo, Ferdinand Porsche, e a Associação Nacional da Indústria Automobilística Alemã. A história de sucesso do Fusca rendeu só no Brasil 3 milhões de unidades produzidas. O auge foi em 1972 com mais de 220 mil unidades produzidas sendo em 1985 apenas 44 mil saíram de fábrica de São Bernardo do Campo. Há 40 anos, portanto, a Volkswagen tomava a decisão interna de descontinuar a produção do Fusca.

