HM de Americana inicia revitalização do Pronto-Socorro Infantil

Foto: Prefeitura de AmericanaO Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, iniciou, nesta segunda-feira (5), a revitalização do Pronto-Socorro Infantil. A obra contempla melhorias na estrutura física, com nova pintura, instalação de bate-macas e aplicação de adesivos lúdicos nas paredes, com o objetivo de tornar o espaço mais acolhedor e humanizado para as crianças em atendimento.

