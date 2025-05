Holambra abre inscrições para aulas gratuitas de Muay Thai e Beach Tennis Foto: Prefeitura de HolambraA Prefeitura de Holambra abriu inscrições para aulas gratuitas de Muay Thai e... Portal Veloz|Do R7 15/05/2025 - 10h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 10h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de HolambraA Prefeitura de Holambra abriu inscrições para aulas gratuitas de Muay Thai e de Beach tennis. A matrícula pode ser feita por meio do link https://forms.gle/pNo5EwaeheXnTRur8 ou presencialmente no Departamento Municipal de Esportes, que fica na Rua Solidagos, s/nº, no bairro Parque dos Ipês ( ao lado da Biblioteca Municipal e da Guarda Civil Municipal). O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira das 7h às 17h e às sextas-feiras das 7h às 16h. É necessário apresentar Cartão Cidadão e documento oficial com foto.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre como participar dessas aulas incríveis!

Leia Mais em Portal Veloz:

À espera de um milagre, Corinthians precisa da vitória para se classificar na Sula

Neymar retoma os treinos em campo, mas ainda sem jogar bola

Trump diz que EUA e Irã se aproximam de acordo para evitar conflito