Holambra abre processo seletivo para contratação de motoristas, pedreiro e faxineira; confira A Prefeitura de Holambra publicou nesta quinta-feira (20), edital de abertura de processo seletivo para... Portal Veloz|Do R7 21/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 21/03/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Holambra publicou nesta quinta-feira (20), edital de abertura de processo seletivo para contratação, em caráter temporário, de faxineira, pedreiro e motoristas. As inscrições, gratuitas, devem ser realizadas entre 21 e 27 de março no Departamento de Administração e Recursos Humanos, instalado no Paço Municipal. O endereço é Alameda Maurício de Nassau, nº 444, no Centro. O atendimento é realizado das 8h às 11h30 e entre 13h e 15h. É necessário apresentar cópia do RG.

Saiba mais sobre como se inscrever e as exigências para as vagas consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

São Pedro é palco de recorde paulista de voo livre com voo de 265 km de distância

Operação Ferro-Velho interdita dois estabelecimentos irregulares em Sorocaba

Nova Odessa anuncia reajuste salarial de 5,06% aos servidores; Cesta Básica mensal salta 17,62%, para R$ 1.070