Holambra amplia vacinação contra gripe para toda a população a partir de segunda (26)

Foto: Prefeitura de HolambraA Prefeitura de Holambra irá disponibilizar a partir de segunda-feira, dia 26 de maio, a vacina contra o vírus Influenza, causador da gripe, para toda a população acima dos seis meses de idade. A aplicação vai ocorrer de segunda a sexta-feira entre 8h e 11h30 e das 13h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde do Imigrantes e Santa Margarida. No PSF Palmeiras, o atendimento acontece às segundas-feiras, das 8h às 11h30. No Fundão, às terças-feiras, das 13h às 15h30. É necessário apresentar caderneta de vacinação e documento oficial com foto.

