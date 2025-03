Holambra inicia processo de escolha para novos Conselheiros Tutelares e suplentes A Prefeitura de Holambra publicou nesta segunda-feira (10), edital de processo suplementar de escolha de 2... Portal Veloz|Do R7 11/03/2025 - 08h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 08h06 ) twitter

A Prefeitura de Holambra publicou nesta segunda-feira (10), edital de processo suplementar de escolha de 2 conselheiros tutelares e 5 suplentes para atuação no município. Os interessados devem fazer a inscrição, gratuita, entre os dias 11 e 31 de março por meio do portal da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços, em “Eleições do Conselho Tutelar”, ou presencialmente, no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, que fica na Rua Solidagos 99, no bairro Morada das Flores, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h e das 13h30 às 16h.

