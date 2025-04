Holambra realiza Dia D de vacinação contra a gripe no dia 17 de maio Foto: Prefeitura de HolambraO Departamento Municipal de Saúde de Holambra irá realizar no sábado, dia... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 08h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de HolambraO Departamento Municipal de Saúde de Holambra irá realizar no sábado, dia 17 de maio, o Dia D de Vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe. O atendimento irá ocorrer entre 8h e 15h nas unidades do Santa Margarida e Imigrantes. Poderão ser imunizados idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com deficiência, holambrenses com comorbidades, imunossuprimidos, professores, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, profissionais de Forças de Segurança e trabalhadores dos Correios.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação!

Leia Mais em Portal Veloz:

CSs de Campinas funcionam nesta sexta (2) e sábado (3) para garantir atendimento de pacientes respiratórios

Serviços essenciais são mantidos no feriado do Dia do Trabalhador em Santa Bárbara; confira

Vida em apartamento: desafios e soluções para o bem-estar dos animais de estimação