Holambra terá mascotes turísticos e população irá escolher os nomes por meio de votação

Foto: Prefeitura de HolambraHolambra está prestes a dar mais um passo na promoção do Turismo e no fortalecimento de sua identidade cultural. O município passará a contar com dois mascotes que irão representar a cidade em eventos, campanhas e ações promocionais. Para criar uma conexão mais íntima e afetiva dos personagens com os cidadãos a população será convidada a escolher os nomes desses mascotes por meio de uma votação.

