Homem agride criança de 8 anos em condomínio em Mogi das Cruzes
Um homem agrediu uma criança de 8 anos na quadra de um condomínio em Mogi...
Um homem agrediu uma criança de 8 anos na quadra de um condomínio em Mogi das Cruzes (SP). O agressor empurrou o menino ao chão e o segurou pelo pescoço.
Um homem agrediu uma criança de 8 anos na quadra de um condomínio em Mogi das Cruzes (SP). O agressor empurrou o menino ao chão e o segurou pelo pescoço.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: