Homem agride funcionária e é detido após confusão em hospital de Limeira

O indivíduo estava em posse de uma faca e chegou a tentar atingir a trabalhadora...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Um homem foi detido pela Polícia Militar após agredir uma funcionária do Hospital Humanitária, em Limeira, na tarde desta sexta-feira (28). Segundo informações do boletim de ocorrência, o indivíduo estava em posse de uma faca e chegou a tentar atingir a trabalhadora durante uma confusão dentro da unidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este incidente alarmante.

