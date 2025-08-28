Homem agride funcionária e é detido após confusão em hospital de Limeira
O indivíduo estava em posse de uma faca e chegou a tentar atingir a trabalhadora...
Um homem foi detido pela Polícia Militar após agredir uma funcionária do Hospital Humanitária, em Limeira, na tarde desta sexta-feira (28). Segundo informações do boletim de ocorrência, o indivíduo estava em posse de uma faca e chegou a tentar atingir a trabalhadora durante uma confusão dentro da unidade.
