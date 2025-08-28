Homem agride funcionária e é detido após confusão em hospital de Limeira O indivíduo estava em posse de uma faca e chegou a tentar atingir a trabalhadora... Portal Veloz|Do R7 28/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h38 ) twitter

Um homem foi detido pela Polícia Militar após agredir uma funcionária do Hospital Humanitária, em Limeira, na tarde desta sexta-feira (28). Segundo informações do boletim de ocorrência, o indivíduo estava em posse de uma faca e chegou a tentar atingir a trabalhadora durante uma confusão dentro da unidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este incidente alarmante.

