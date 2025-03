Homem armado é flagrado pela GCM de Sorocaba ao desenterrar réplica de pistola em área verde A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba flagrou um homem de 31 anos de idade,... Portal Veloz|Do R7 27/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba flagrou um homem de 31 anos de idade, às 14h30 de terça-feira (25), desenterrando uma réplica de arma de fogo, em área verde no Jardim Santa Esmeralda, Zona Norte da cidade. Ele também estava com uma pistola calibre 7.65 mm, que também havia enterrado no mesmo local, anteriormente. O armamento seria o mesmo usado em ocorrência de disparos em frente de uma casa noturna na Zona Sul da cidade, na noite de sábado (22) passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Portal Veloz:

Caminhão apresenta pane, desce de ré e deixa uma vítima fatal na Estrada Municipal José Boldrini em Indaiatuba

Turismo paulista leva produtores rurais para feira mundial de frutas e verduras

Procuradoria Geral de Sumaré realiza reunião estratégica para fortalecer atuação jurídica no município