Homem arromba carro e furta mochila com notebook no Centro de Piracicaba Uma mochila com objetos pessoais e um notebook foi furtada na tarde desta quarta-feira (27),... Portal Veloz|Do R7 28/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 08h58 )

Uma mochila com objetos pessoais e um notebook foi furtada na tarde desta quarta-feira (27), após o arrombamento de um veículo na Rua Campos Salles, região central de Piracicaba. O crime aconteceu por volta das 14h20, em frente a uma churrascaria, e foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este crime que chocou a cidade!

