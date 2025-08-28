Homem arromba carro e furta mochila com notebook no Centro de Piracicaba
Uma mochila com objetos pessoais e um notebook foi furtada na tarde desta quarta-feira (27), após o arrombamento de um veículo na Rua Campos Salles, região central de Piracicaba. O crime aconteceu por volta das 14h20, em frente a uma churrascaria, e foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este crime que chocou a cidade!
