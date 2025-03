Homem de 40 anos e adolescente de 15 são apreendidos por furto de fiação elétrica em Sorocaba Foto: GCM de SorocabaNa manhã do último sábado (8), a Guarda Civil Municipal (GCM) de... Portal Veloz|Do R7 10/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h11 ) twitter

Foto: GCM de SorocabaNa manhã do último sábado (8), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba (SP) deteve um homem, de 40 anos, e um adolescente, de 15, acusados de furto qualificado de fiação elétrica na Avenida Dom Aguirre. Segundo informações, uma equipe realizava patrulhamento nas proximidades do Parque Porto das Águas, quando foi informada por um munícipe que dois indivíduos estariam furtando a fiação elétrica no canteiro central da avenida.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

